Орландо, США, , 10:07 — REGNUM «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 109:99.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, набравший 24 очка.

В составе «Мемфиса» самым результативным стал форвард Джарен Джексон, который набрал 22 очка. Центровой Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов.

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