Орландо, США, , 10:02 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержала победу над «Сан-Антонио Спёрз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 132:130.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Филадельфии» Демар Дерозан, набравший 30 очков.

В составе «Сан-Антонио» самым результативным стал центровой Джоэл Эмбиид, который набрал 27 очков.

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