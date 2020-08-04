Орландо, США, , 10:01 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 116:108.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 42 очка. Леброн Джеймс записал на свой счёт 22 очка.

В составе «Юты» самым результативным стал защитник Донован Митчелл, который набрал 33 очка.

В результате этой победы «Лейкерс» обеспечили себе первое место по итогам регулярного чемпионата в Западной конференции. В последний раз это удавалось клубу в сезоне 2009/10, в котором «Лейкерс» стали чемпионами.

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