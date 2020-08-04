Эдмонтон, Канада, 4 августа 2020, 09:44 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче квалификационного раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 5:3.
В составе «Вегаса» шайбы забросили Чендлер Стивенсон, Марк Стоун, Нейт Шмидт, Уильям Каррье и Вильям Карлссон.
У «Далласа» точными бросками отметились Джо Павелски, Джейми Олексяк и Кори Перри.
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