Эдмонтон, Канада, , 09:44 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче квалификационного раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Вегаса» шайбы забросили Чендлер Стивенсон, Марк Стоун, Нейт Шмидт, Уильям Каррье и Вильям Карлссон.

У «Далласа» точными бросками отметились Джо Павелски, Джейми Олексяк и Кори Перри.

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