Ярославль, , 09:20 — REGNUM Ярославский «Локомотив» прибыл в Сочи, где примет участие в первом турнире межсезонья КХЛ «Sochi Hockey Open». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ХК «Локомотив». 3 августа команда совершила авиаперелет из Ярославля в Сочи, а вечером провела ледовую тренировку.

Тренировка «Локомотива» в Сочи ХК «Локомотив»

«Все соскучились по играм, хотим начать скорее играть, очень ждем первой игры. Мандража перед игрой нет, провели хорошие сборы и тренировки в Ярославле, все должно быть хорошо», — говорит защитник ХК «Локомотив» Даниил Мисюль.

Турнир в Сочи из-за травмы пропустит голкипер «Локомотива» Илья Коновалов, еще один вратарь Александр Лазушин отправился на сбор китайского «Куньлуня». Остальные хоккеисты в составе и готовы выйти на первый матч турнира против санкт-петербургского СКА.

Фрагмент тренировки ХК «Локомотив»

«Мы плодотворно готовились в течение месяца, будем играть на победу. На тренировках больше объемов физической работы, чем в прошлом году. Что касается первого матча, то всегда хочется обыграть такую команду как СКА», — отмечает форвард «Локомотива» Павел Кудрявцев.

Матч «Локомотива» и СКА начнется 4 августа в 19.00.

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