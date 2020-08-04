Торонто, Канада, , 09:03 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче квалификационного раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Тампы» российский нападающий Никита Кучеров забросил шайбу и забил победный буллит, принеся своей команде победу. Ещё один гол на счету форварда Митчелла Стивенса.

В составе «Вашингтона» точными бросками отметились Рихард Паник и Евгений Кузнецов, забросивший после передачи Дмитрия Орлова.

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