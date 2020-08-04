Эдмонтон, Канада, , 08:47 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Калгари Флэймз» во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Виннипега» шайбы забросили нападающие Дженсен Харкинс, Адам Лаури и Николай Элерс. У «Калгари» отличились Элиас Линдхольм и Сэм Беннетт.

Таким образом, в серии до трёх побед «Виннипег» сравнял счёт: 1−1. Следующий матч состоится 5 августа.

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