Эдмонтон, Канада, , 08:41 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Эдмонтона» хет-трик оформил нападающий Коннор Макдэвид, ещё по шайбе забросили Тайлер Эннис, Джеймс Нил и Алекс Чиассон.

В составе «Чикаго» точными бросками отметились Патрик Кейн, Слэйтер Куккук и Олли Мяяття.

Таким образом, в серии до трёх побед «Эдмонтон» сравнял счёт: 1−1. Следующий матч состоится 6 августа.

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