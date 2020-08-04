Эдмонтон, Канада, 4 августа 2020, 08:41 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 6:3.
В составе «Эдмонтона» хет-трик оформил нападающий Коннор Макдэвид, ещё по шайбе забросили Тайлер Эннис, Джеймс Нил и Алекс Чиассон.
В составе «Чикаго» точными бросками отметились Патрик Кейн, Слэйтер Куккук и Олли Мяяття.
Таким образом, в серии до трёх побед «Эдмонтон» сравнял счёт: 1−1. Следующий матч состоится 6 августа.
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