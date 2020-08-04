Торонто, Канада, , 08:32 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Каролины» хет-трик оформил российский нападающий Андрей Свечников, ещё один гол на счету Джордана Мартинука. У «Рейнджерс» отличился российский форвард Артемий Панарин.

Таким образом, в серии до трёх побед «Каролина» вышла вперёд со счётом 2−0. Следующий матч состоится 5 августа.

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