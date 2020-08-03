Лондон, , 23:55 — REGNUM Нападающий «Уотфорда» Трой Дини на закате карьеры может перейти в топ-клуб АПЛ.

Согласно информации портала Daily Mail, «Тоттенхэм Хотспур» проявляется интерес к 32-летнему нападающему Трою Дини, который на закате карьеры выступает в недавно вылетевшем в Чемпионшип «Уотфорде». Сообщается, что «шерншни» готовы отпустить игрока из-за его высокого, по меркам клуба, гонорара.

«Шпоры» пока не выходили на прямой контакт с игроком. Возможно, лондонский клуб возьмет Дини в аренду.