Рим, , 22:16 — REGNUM Стали известны даты проведения следующего сезона чемпионата Италии.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Согласно информации официального портала Серии А, грядущий розыгрыш первенства стартует 19 сентября и продлится вплоть до конца мая, последний тур пройдет 23 мая 2021 года.

Второе полугодие чемпионата начнется 3 января после рождественских праздников.

Ранее в итальянских СМИ появлялась информация, что старт сезона был назначен на 12 сентября.

Чемпионом прошедшего чемпионата стал «Ювентус», набравший 83 очка.