Рим, 3 августа 2020, 22:16 — REGNUM Стали известны даты проведения следующего сезона чемпионата Италии.
Согласно информации официального портала Серии А, грядущий розыгрыш первенства стартует 19 сентября и продлится вплоть до конца мая, последний тур пройдет 23 мая 2021 года.
Второе полугодие чемпионата начнется 3 января после рождественских праздников.
Ранее в итальянских СМИ появлялась информация, что старт сезона был назначен на 12 сентября.
Чемпионом прошедшего чемпионата стал «Ювентус», набравший 83 очка.