Милан, Италия, , 21:22 — REGNUM Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес подвел итоги прошедшего розыгрыша чемпионата Италии, намекнув на то, что останется в клубе еще на год.

Лаутаро Мартинес Agencia de Noticias ANDES

«Сезон завершился, хочу поблагодарить своих сокомандиков за то, что они полностью выкладывались в каждом матче. Мы продолжить делать все возможное ради этой команды», — написал форвард в своем «инстаграмме».

«Интер» стал вторым в итоговой таблице Серии А, набрав на одно очко меньше завоевавшего чемпионство «Ювентуса» — 82.

Напомним, что ранее в итальянских СМИ сообщалось о готовности Мартинеса провести в «Интере» еще год ради перехода в каталонскую «Барселону».