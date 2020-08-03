Москва, , 20:36 — REGNUM Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов продолжит играть в Российской премьер-лиге. Напомним, что самарский клуб по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ не смог сохранить прописку в элите и вылетел в ФНЛ.

Виталий Лысцов Анна Нэсси

По данным пресс-службы «железнодорожников», контракт с новичком подписан на четыре сезона до лета 2024 года. Клуб выплатил 900 тысяч евро в качестве компенсации за игрока.

25-летний защитник забрал себе четвертый номер.

Отметим, что Виталий Лысцов является выпускником футбольной школы «Локомотива», он выступал за московский в период с 2007 по 2014 год.