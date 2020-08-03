Санкт-Петербург, , 20:23 — REGNUM Петербургский «Зенит» проведет следующий сезон без своего фарм-клуба.

Баскетбол

Об этом заявил генеральный менеджер «Зенита» Александр Церковный сообщил, что из-за сокращения бюджета, вызванного финансовым кризисом на фоне коронавируса, фарм-клуб «Зенит-2» не будет выступать в следующем розыгрыше второй Суперлиги.

«Да, действительно, из-за сокращения бюджета приняли решение на один сезон отказаться от фарм-команды.

Это вынужденная мера, участие в Суперлигеявляется необходимым при подготовке резерва, но в этом году воспитанников академии баскетбола «Зенит», готовых получать постоянную игровую практику на этом уровне, два-три человека, и они задействованы в молодежной команде. Поэтому отдали приоритет развитию остальной части молодежного проекта», — приводит слова Церковного портал «Известия».