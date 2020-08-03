Москва, , 15:59 — REGNUM Над внедрением системы видеоассистента рефери (VAR) работают в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом 3 августа заявил президент ФНЛ Игорь Ефремов.

«Работа в этом направлении ведется совместно с компанией InStat TV, которая производит трансляции матчей лиги», — цитирует Ефремова ТАСС.

Он отметил, что компания разрабатывает техническое решение для VAR и планирует сертифицировать его в Международной федерации футбола (ФИФА) и Международном совете футбольных ассоциаций (IFAB).

По словам Ефремова, для внедрения VAR требуется четыре камеры, транслирующие матч. Причём этому показателю ФНЛ уже соответствует.

Напомним, сезон 2020/21 в ФНЛ стартовал 1 августа.