Москва, , 15:06 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Уфа» Даниил Фомин перешёл в «Динамо». Об этом 3 августа сообщает пресс-служба московского клуба.

Отмечается, что контракт между 23-летним игроком и «Динамо» рассчитано на пять лет. За новую команду он будет выступать под 74-м номером.

Напомним, летом 2019 года Фомин перешёл в «Уфу» из «Краснодара». В сезоне 2019/20 он сыграл в 27 матчах чемпионата России, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

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