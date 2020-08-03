Москва, , 14:54 — REGNUM Задолженности по зарплате перед тренерами сборной России погасил Союз биатлонистов России (СБР) ещё до перестановок в руководстве. Об этом 3 августа сообщил экс-наставник сборной Анатолий Хованцев.

«Долги погашены», — цитирует Хованцева ТАСС.

По его словам, бывший президент СБР Владимир Драчёв закрыл этот вопрос перед тем, как покинуть свой пост.

Напомним, 11 июля главой СБР на внеочередной конференции был избран Виктор Майгуров.

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