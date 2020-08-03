Тамбов, , 13:39 — REGNUM Вратарь Сергей Рыжиков стал игроком футбольного клуба «Тамбов». Об этом 3 августа сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что «Тамбов» подписал контракт с Рыжиковым. Подробности соглашения с 39-летним вратарём не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Рыжиков покинул «Крылья Советов», за которые играл с 2018 года, в связи с истечением срока контракта.

Рыжиков является двукратным чемпионом России по футболу (2008, 2009) в составе казанского «Рубина».

Читайте ранее в этом сюжете: Вратарь Рыжиков покинул «Крылья Советов»