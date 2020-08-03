Монреаль, Канада, , 13:05 — REGNUM Канадский боец смешанных единоборств Жорж Сен-Пьер заявил, что может принять предложение о поединке с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом 3 августа сообщает портал RDS.

«Если у промоушена есть, что мне предложить, пусть наберут мне. Они знают, где меня искать», — сказал Сен-Пьер.

Он добавил, что поддерживает форму, но не находится в идеальном состоянии. В случае проведения боя, ему надо будет пройти тренировочный лагерь.

Напомним, в феврале 2019 года Сен-Пьер, который является экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях, объявил о завершении карьеры.

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