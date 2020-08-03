Орландо, США, , 12:42 — REGNUM Чернокожий американский баскетболист, выступающий за «Орландо Мэджик», Джонатан Айзек не стал преклонять колено перед матчем НБА в рамках акции по борьбе с расизмом.

Айзек стал единственным игроком «Орландо» и «Сакраменто», который не стал преклонять колено.

Как отмечает портал Fadeaway World, после этого случая майки с его именем стали очень популярными и почти побили рекорд продаж. Лучше продаются только майки Леброна Джеймса.

«Кажется, взгляды Айзека нашли немало поклонников. Это говорит о том, что не все одинаково относятся к протестам, какими бы мирными они ни были», — пишут на портале.

Как сообщало ИА REGNUM, «Орландо» одержал победу над «Сакраменто» со счётом 132:116.

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