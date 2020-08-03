Орландо, США, , 12:25 — REGNUM «Орландо Мэджик» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 132:116.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Орландо» Терренс Росс, набравший 25 очков. Центровой Никола Вучевич сделал дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов.

В составе «Сакраменто» самым результативным стал Гарри Джайлз, который записал на свой счёт 23 очка.

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