Орландо, США, , 12:21 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:110.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Крис ЛеВерт, набравший 34 очка. Центровой Джарретт Аллен сделал дабл-дабл из 22 очков и 15 подборов.

В составе «Вашингтона» самым результативным стал Томас Брайант, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов.

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