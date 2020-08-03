Орландо, США, , 12:01 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 117:115.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 11 передач. Кристапс Порзингис записал в свой актив 30 очков.

В составе «Финикса» самым результативным стал Девин Букер, который набрал 30 очков. Кэмерон Джонсон сделал дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов.

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