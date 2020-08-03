Орландо, США, , 11:57 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 120:116.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 18 подборов. Также по дабл-даблу сделали Крис Миддлтон (27 очков и 12 подборов) и Брук Лопес (23 очка и 12 подборов).

В составе «Хьюстона» самым результативным стал Расселл Уэстбрук, который набрал 31 очко. Джеймс Харден записал в свой актив 25 очка.

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