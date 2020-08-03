Лондон, , 11:09 — REGNUM «Манчестер Сити» и ПСЖ являются фаворитами Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. Об этом 3 августа заявил бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, сообщает Goal.

«Для меня «Манчестер Сити» и ПСЖ являются фаворитами с точки зрения их потенциала», — сказал Венгер.

По его мнению, ПСЖ сейчас менее силён, чем три или четыре года назад, но по-прежнему входит в число лучших в Европе.

Напомним, «Манчестер Сити» сыграет ответный матч 1/8 финала с «Реалом», первый прошёл в Мадриде и завершился победой «Сити» со счётом 2:1. ПСЖ уже вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Аталантой».

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