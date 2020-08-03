Турин, Италия, , 10:58 — REGNUM Главный тренер «Торино» Морено Лонго объявил об уходе из клуба. Об этом 3 августа сообщает Football Italia.

«Мне была поставлена задача спасти команду от вылета, я её выполнил», — сказал Лонго.

Он отметил, что матч 38-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» стал для него последним в качестве главного тренера «Торино». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Лонго возглавил «Торино» в феврале 2020 года. Под его руководством команда заняла 16-е место в Серии А, набрав 40 очков.

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