Эдмонтон, Канада, , 10:14 — REGNUM «Аризона Койотс» одержала победу над «Нэшвилл Предаторз» в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Аризоны» голами отметились Оливер Экман-Ларссон, Кристиан Дворак, Клейтон Келлер и Михаэль Грабнер.

У «Нэшвилла» точными бросками отметились форвард Филип Форсберг, оформивший дубль, и защитник Райан Эллис.

Таким образом, в серии до трёх побед «Аризона» вышла вперёд со счётом 1−0. Следующий матч состоится 4 августа.

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