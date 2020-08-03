Торонто, Канада, , 09:59 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Бостон Брюинз» в первом матче квалификационного раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Филадельфии» голами отметились Михаэль Раффль, Нейт Топсон, Филипп Майерс и Скотт Лотон. Российский защитник Иван проворов отметился результативной передачей.

Единственный гол в составе «Бостона» забил форвард Крис Вагнер.

Таким образом, в серии до трёх побед «Филадельфия» вышла вперёд.

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