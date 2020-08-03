Санкт-Петербург, , 09:25 — REGNUM Бывший полузащитник петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России по футболу Андрей Аршавин назначен директором Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам футбольного клуба «Зенит». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Как пояснила председатель совета директоров клуба Елена Илюхина, это назначение планировалось заранее и связано с личностными качествами Аршавина.

«У Андрея огромный опыт в футболе, цепкий ум, большой потенциал и амбиции. Он лидер по натуре», — отметила Илюхина.

Она высказала уверенность в том, что назначение Аршавина придаст новый импульс развитию молодежного футбола в ФК «Зенит» и в целом усилит спортивное направление.

Добавим, что до этого назначения Аршавин в ФК «Зенит» работал тренером молодежной команды U-15 и советником гендиректора клуба.