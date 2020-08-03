Феррара, Италия, , 09:12 — REGNUM Главный тренер итальянского футбольного клуба СПАЛ Луиджи Ди Бьяджо объявил об уходе со своего поста. Об этом 3 августа сообщает CalcioNews24.

«Опыт был отрицательным, но я бы делал это всю жизнь. Мы попрощались с клубом», — сказал Ди Бьяджо.

Напомним, Ди Бьяджо стал главным тренером в феврале 2020 года. Под его руководством команда заняла последнее, 20-е, место в турнирной таблице Серии А, набрав 20 очков, и вылетела в Серию B.

Как сообщало ИА REGNUM, СПАЛ проиграл «Фиорентине» в заключительном, 38-м, туре чемпионата Италии со счётом 1:3.

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