Санкт-Петербург, , 09:00 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» поддержал лондонский «Арсенал», футболисты которого уронили Кубок Англии.

«Все лучшие команды роняют трофеи», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

В финале Кубка Англии «Арсенал» одержал победу над «Челси» со счётом 2:1, дубль оформил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Он же после матча на церемонии награждения уронил кубок.

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Напомним, 25 июля «Зенит» обыграл «Химки» в финале Кубка России (1:0). Тогда капитан команды Бранислав Иванович уронил кубок и разбил его крышку.

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