Лечче, Италия, , 08:27 — REGNUM «Парма» одержал победу над «Лечче» в матче 38-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Пармы» голы забили нападающие Джанлука Капрари (24), Андреас Корнелиус (52) и Роберто Инглезе (66). Кроме того, автогол на счету защитника «Лечче» Фабио Луччоне.

В составе «Лечче» отличились полузащитник Антонин Барак (40), защитник Бьяджо Меккарьелло (45) и форвард Джанлука Лападула (68).

«Парма» набрала 49 очков и заняла 10-е место в Серии А. «Лечче» с 35 очками стал 18-м и вылетел в Серию B.

Читайте также: «Дженоа» разгромил «Верону» и спасся от вылета из Серии А