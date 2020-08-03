Феррара, Италия, , 08:14 — REGNUM «Фиорентина» одержала победу над СПАЛом в матче 38-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Фиорентины» голы забили полузащитник Жозеф Дункан (30), нападающий Кристиан Куаме (89) и хавбек Эрик Пульгар (94), реализовавший пенальти.

У СПАЛа точным ударом отметился полузащитник Марко Д’Алессандро (39).

«Фиорентина» набрала 49 очков и заняла девятое место в Серии А. «Торино» с 40 очками стал 16-м.

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