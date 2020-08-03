Пекин, , 07:58 — REGNUM Первая группа участников Армейских международных игр 2020 из рядов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отправилась в Москву, сообщает агентство Синьхуа.

Их поездка началась из Маньчжурии во Внутренней Монголии на севере Китая для участия в соревнованиях в России. Следом за ними направятся еще участники из НОАК и ВВС НОАК.

Армейские международные игры 2020 пройдут в нескольких странах, включая Россию, Белоруссию, Казахстан и Шри-Ланку, с 23 августа по 5 сентября текущего года. Первые игры прошли в 2015 году. Участники будут соревноваться по целому ряду дисциплины, включая танковый биатлон, суворовский натиск, авиадартс и так далее.