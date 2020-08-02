Москва, , 22:23 — REGNUM Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания в свой адрес со стороны владельца киевского «Динамо» Игоря Суркиса.

«Переходя из «Динамо» в «Локомотив», я просто ехал домой. На тот момент на все мои московские вопросы он сказал, что всё решит. Не вижу никаких оскорблений в свой адрес», — цитирует Сёмина Sport24.

Напомним, ранее Суркис заявил, что «если бы Сёмин не оказался таким хлюпиком, который побежал за своими акциями в московский «Локомотив», может, он бы и по сей день работал в «Динамо».

Отметим, Юрий Сёмин тренировал киевское «Динамо» с 2007 по 2009 год, а также с 2010 по 2012 год.