Лондон, , 18:23 — REGNUM Гонщик «Формулы-1» из Великобритании Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Великобритании, прошедшей на трассе «Сильверстоун». Об этом 2 августа сообщают местные СМИ.

Таким образом, британский гонщик одержал уже третью победу подряд в текущем сезоне. Более того, победа на домашней для Хэмилтона трассе сделала его рекордсменом в данном показателе — гонщик опередил Алена Проста, который шесть раз побеждал во Франции.

Вторым завершил заезд пилот из Нидерландов Макс Ферстаппен, а третьим стал Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари». Российский гонщик Даниил Квят сошел с дистанции.