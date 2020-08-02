Москва, , 16:14 — REGNUM Нападающий Александр Кокорин, который ранее заключил контракт с московским футбольным клубом «Спартак», провел первую тренировку в составе новой команды. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщает пресс-служба «красно-белых».

Александр Кокорин Садовников Дмитрий

»Новый форвард красно-белых уже работает вместе с командой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первая тренировка форварда Кокорина прошла на тушинской базе.

Как передавало ИА REGNUM, нападающий Александр Кокорин, ранее выступавший за «Зенит"и «Сочи», перешел в состав московского футбольного клуба «Спартак» 2 августа. Контракт между московской командой и 29-летним спортсменом заключен на три сезона с возможностью его продления.

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