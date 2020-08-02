Москва, , 13:40 — REGNUM Нападающий Александр Кокорин перешел в состав московского футбольного клуба «Спартак». Об этом 2 августа сообщает пресс-служба «красно-белых».

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Также указывается, что контракт между московской командой и 29-летним форвардом заключен на срок в три года с возможностью его продления ещё на один сезон.

Кроме этого, известно, что футболист вошел в состав «Спартака» на правах свободного агента и что игроком также интересовались команды российской футбольной Премьер-лиги «Сочи» и московский «Локомотив», однако он отказался от данных предложений.

https://twitter.com/fcsm_official/status/1289847153318400000

Отметим, в минувшем сезоне Александр Кокорин играл в составе команды «Сочи» и отметился семью голами в 10 матчах за клуб.

Напомним, с октября 2018 года Кокорин был под стражей за участие в драках в центре Москвы, в мае 2019 года приговорен к 1,5 года колонии строго режима, а в сентябре того же года освободился по УДО, подписав контракт с санкт-петербургским «Зенитом». В феврале 2020 перешел в «Сочи».