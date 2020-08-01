Борнмут, Великобритания, , 23:59 — REGNUM Эдди Хау оставил пост главного тренера «Борнмута» по обоюдному согласию с руководством клуба. Об этом сообщил официальный сайт.

Хау провел в «Борнмуте» 25 лет своей профессиональной карьеры, выступая за «вишен» в качестве игрока и тренера. Будучи футболистом Эдди вышел на поле в более чем 300 встречах.

Под руководством Хау в качестве тренера «Борнмута» помог клубу выйти в элиту английского футбола и задержаться в нем на прошедшие пять лет.

В минувшем розыгрыше АПЛ «Борнмут» вылетел из лиги, заняв по итогам чемпионата 18-е место.