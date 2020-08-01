Брянск, , 22:48 — REGNUM «Оренбург» забрал первые три очка после возвращения в ФНЛ в противостоянии с брянским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Динамо» в Брянске и завершилась победой гостей с минимальным преимуществом в счете — 1:0.

Единственный мяч был забит на 59-й минуте встречи усилиями нападающего Джоэл Фамейе. Форвард забил семь мячей в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги, который стал для игрока первым в составе омского клуба.

«Оренбург», набрав три результативных балла, занял пятую строчку чемпионата. «Динамо», в свою очередь, опустилось на 18-е место.