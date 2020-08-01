Лондон, , 22:38 — REGNUM Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» завоевать первый трофей с августа 2017 года.

Северо-лондонский «Арсенал» встретился с заклятым соперником в виде «Челси» в финале Кубка Англии. Встреча прошла на главном стадионе Великобритании «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой «пушкарец» со счетом — 2:1.

Единственный гол «аристократов» был забит на пятой минуте встречи. Кристиан Пулишич открыл счет с помощью точной передачи Оливье Жиру, обыграв вратаря один в один.

На 28-й минуте в ворота «Челси» был назначен пенальти, который был без проблем реализован габонцем Пьер-Эмериком Обамеянгом, сравнявшим счет.

На 67-й в результате удачной комбинации Обамеянг оформил на свой счет дубль, установив преимущество «Арсенала» в счете, с которым «канониры» в итоге завоюют трофей.

В Суперкубке Англии 29 августа между собой сразятся чемпион страны «Ливерпуль» и забравший звание действующего обладателя Кубка Англии «Арсенал».