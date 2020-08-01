Брешиа, Италия, , 22:14 — REGNUM «Брешия» забрала очки у «Сампдории» в заключительном 38-м туре чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Марио Ригамонти» в Брешии и завершилась ничьей со счетом — 1:1.

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Счет был открыт на 41-й минуте встречи усилиями 22-летнего нападающего Марселя Лери, забившего свой первый и единственный мяч в этом сезоне с помощью передачи защитника Томмазо Оджелло.

Единственный мяч «Брешии» на 49-й минуте забил нападающий Эрнесто Торрегросса, реализовав одиннадцатиметровый удар. Этот гол стал шестым в нынешнем сезоне для 28-летнего игрока.

«Сампдория» сохранила прописку в чемпионате, набрав 42 очка, что помогло команде занять 14-ю строчку таблицы. «Брешия» будет вынуждена покинуть элиту, клуб набрал 25 очков, присвоив себе 19-е место.