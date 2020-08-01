Барселона, Испания, , 21:19 — REGNUM Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться на Туманный Альбион.

Согласно информации портала The Independent, «Арсенал» готов выкупить бразильца. Сообщается, что лондонский клуб готов отдать полузащитника Маттео Гендузи за переход Коутиньо, доплатив 9 миллионов евро.

В услугах Гендузи также заинтересован «Ювентус», что сильно усложняет ситуацию с трансфером Коутиньо.

Напомним, что Гендузи ни разу не вышел на поле с момента, когда в противостоянии с «Брайтоном» французский игрок оскорблял игроков соперника, насмехаясь над их зарплатой.

В минувшем сезоне Коутиньо выступал за «Баварию» на правах аренды. Бразилец вышел на поле в 23 матчах, набрав 14 (8+6) очков по системе «гол+пас».