Санкт-Петербург, , 20:59 — REGNUM Российский футбольный специалист Сергей Семак, возглавляющий санкт-петербургский «Зенит», признан лучшим тренером Тинькофф РПЛ в сезоне-2019/20. Об этом сообщается 1 августа на официальном сайте сине-бело-голубых.

В сообщении говорится, что с помощью голосования, в котором участвовали главный тренер сборной России Станислав Черчесов, журналисты и эксперты телеканала «Матч Премьер», а также капитаны и тренеры 16 команд лиги, и был определен лауреат премии.

Напомним, что подопечные Семака заняли первое место в розыгрыше чемпионата России по футболу, а также выиграли Кубок России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее нападающий «Зенита» Артем Дзюба второй раз подряд был признан лучшим футболистом чемпионата России.

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