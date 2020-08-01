Москва, , 20:41 — REGNUM Нападающий петербургского «Зенита» Арсен Дзюба стал лучшим игроком прошедшего сезона Российской премьер-лиги, выиграв эту номинацию второй год подряд.

Отметим, что ранее в номинации лучший тренер года победителем стал также представитель «Зенита» Сергей Семак.

В рамках голосования за звания лучшего футболиста сезона РПЛ Дзюба получил первое место от 18 участников.

Также на награду были номинированы Сердар Азмун, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос («Зенит»), Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Эльдор Шомуродов («Ростов»), Евгений Луценко («Арсенал»), Даниил Фомин («Уфа»), Александр Соболев («Крылья Советов"/"Спартак»), Эрик Бикфалви («Урал»).