Санкт-Петербург, , 20:12 — REGNUM Лучшим футболистом чемпионата России второй раз подряд признан нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

«Титул лучшему игроку сезона был присужден в результате голосования, которое проводилось среди капитанов и тренеров команд, экспертов телеканала «Матч Премьер» и журналистов», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля ФК «Зенит» продлил контракт с 31-летним игроком сборной России Артёмом Дзюбой по схеме «2+1», т. е. на два года с возможностью продления ещё на один.

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