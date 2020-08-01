Санкт-Петербург, 1 августа 2020, 20:12 — REGNUM Лучшим футболистом чемпионата России второй раз подряд признан нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
«Титул лучшему игроку сезона был присужден в результате голосования, которое проводилось среди капитанов и тренеров команд, экспертов телеканала «Матч Премьер» и журналистов», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА REGNUM, 30 июля ФК «Зенит» продлил контракт с 31-летним игроком сборной России Артёмом Дзюбой по схеме «2+1»,
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