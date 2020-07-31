Химки, Московская область, , 23:26 — REGNUM Бывший тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов, вероятно, возглавит «Химки» в следующем сезоне.

Согласно данным портала «Чемпионат», специалист рассматривается руководством «Химок» как кандидат на должность главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что 55-летний тренер интересен «Спартаку».

Напомним, что «Химки» заняли второе место по результатам розыгрыша чемпионата ФНЛ 2019/2020 и, таким образом, гарантировали себе место в РПЛ на грядущий сезон.