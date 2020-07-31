Хетафе, Испания, , 22:58 — REGNUM Президент «Хетафе» Анхель Торрес Санчес высказался касательно участия системы ВАР в судействе чемпионата Испании.

«Замечания Бартомеу касательно неверных решений ВАР частично правдивы. Иногда ВАР давал поблажку «Реалу».

В нашем матче с «мадридцами» должны были назначить три пенальти в нашу пользу, однако судья свистел не их нарушения, а наши», — приводит слова президента «Хетафе» Mundo Deportivo.

Напомним, что победителем прошедшего чемпионата Испании стал мадридский «Реал», возглавивший таблицу с 87 очками.