Вашингтон, , 22:39 — REGNUM Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о ситуации с истекающим в следующем году контрактом Александра Овечкина. Клуб не станет вести переговоры о новом соглашении до окончания сезона.

«Мы дождемся окончания плей-офф, а потом посмотрим, что у нас получится. Ведь все постоянно меняется. Не думаю, что здесь можно что-то предсказывать.

Мы дадим оценку в конце сезона, после чего примем решение», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Напомним, что следующим летом у Овечкина истекает срок действия его 13-летнего контракта с «Вашингтоном». В нынешнем сезоне игрок заработает по нему 9,5 миллиона долларов.

В общей сложности Александр Овечкин провел за «Вашингтон» 1152 матча в НХЛ и набрал 1278 (706+572) очков, став лучшим российским бомбардиром в истории лиги.