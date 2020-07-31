Москва, , 22:21 — REGNUM Остон Урунов продолжит карьеру в московском «Спартаке».

Согласно информации портала «Спорт-Экспресс», «красно-белые» в ближайшие несколько дней официально объявят о переходе полузащитника «Уфы» Остона Урунова.

Трансфер футболиста обойдется «Спартаку» в два миллиона евро.

19-летний уроженец Узбекистана провел за уфимский клуб десять матчей в прошедшем розыгрыше Российской премьер-лиги, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Урунов успешно прошел тест на коронавирус. Игрок полностью здоров.